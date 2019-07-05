بالأمثال الشعبية.. تامر فرج يواجه أزمة البنزين

نشر الفنان تامر فرج صوره له عبر من خلالها بطريقة ساخرة عن استيائه من ارتفاع اسعار البزين فكتب فرج علي الصورة وقال : "يعنى هى عريبتك عارفة انك بتحطلها بنزين 92؟؟ ما

تتصرف يا اخى ..ماله السولار؟؟ ".

وأضاف عدد من الأمثال الشعبية الساخره فكتب: "وقال على رأى المثل .على قد لحافك مد رجليك..والشاطرة تغزل برجل حمار..." و ذلك

عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام"

جدير بالذكر ان الحكومة اعلنت الأسعار الجديدة للبنزين صباح اليوم الجمعة، وذلك في اطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.