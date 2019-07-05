اعرف الحكاية.. إليسا تغضب أهل سوريا بتصريحات صادمة

عبرت الفنانة إليسا عن دعمها لسوريا واللاجئين بأحقيتهم فى العيش لبلدهم بالإضافة إلى غيرتها على بلدها لبنان، فسارعت بنشر تغريدة على موقع التواصل تويتر كتبت فيها: أنا مع عودةاللاجئين لأن بلدن أحق فيهن، ولبنان عم يعانى أزمة اقتصادية ومنو قادر يتحمل.
وتابعت: وأنا بحب الشعب السورى وأمى سورية وبريد يكونو مرتاحين
وكانت التعليقات متباينة بين مؤيد لرأى اليسا ومعارض فكتب أحدهم: ليه عاوزين تطردوهم، هما عايشين فى مصر والجزائر وغيرهم ومرتاحين، ما استنجدوا بينا مينفعش يروحوا بلدهم إلا لما بلدهم تتحسن، مش بيشكلوا خطر وعادى يعيشوا فى أى دولة وغيرهم.
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