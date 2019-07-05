الليلة.. نشوى مصطفى تحتفل بزفاف ابنها بأحد فنادق القاهرة

تحتفل الفنانة نشوى مصطفى، مساء اليوم الجمعة، بحفل زفاف نجلها عبدالرحمن، المقرر إقامته في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

ونشر المخرج أشرف فايق، صورة لنشوى عبر

حسابه على "فيسبوك"، معلقًا "النهاردة بالليل في فندق هيلتون المطار.. هيتجوز عبدالرحمن بك محمود ابن أختي وصديقتي وعشرةعمري الجميلة نشوى هانم مصطفى".

وأضاف: "أم العريس اللي هيا نشوى هانم مصطفى متكحولة ومشغولة ومكسوفة تكلم الناس والاحباب واحد واحد وواحدة وواحدة وترجتني أعمل كده، يلا ياريت نشوفكم النهاردة مستنيكم جميعا، والحاضر يعلم الغايب".