تحتفل الفنانة نشوى مصطفى، مساء اليوم الجمعة، بحفل زفاف نجلها عبدالرحمن، المقرر إقامته في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.
ونشر المخرج أشرف فايق، صورة لنشوى عبرحسابه على "فيسبوك"، معلقًا "النهاردة بالليل في فندق هيلتون المطار.. هيتجوز عبدالرحمن بك محمود ابن أختي وصديقتي وعشرة
وأضاف: "أم العريس اللي هيا نشوى هانم مصطفى متكحولة ومشغولة ومكسوفة تكلم الناس والاحباب واحد واحد وواحدة وواحدة وترجتني أعمل كده، يلا ياريت نشوفكم النهاردة مستنيكم جميعا، والحاضر يعلم الغايب".
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. نشوى مصطفى تحتفل بزفاف ابنها بأحد فنادق القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.