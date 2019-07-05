شاهد.. سما المصري تستمر في تهديداتها بشأن تذاكر مباراة المنتخب

مازالت الفنانة سما المصري مستمرة في إطلاق تهديداتها بشأن مباراة منتخب مصر المقبلة في بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وذلك في حال عدم حصولها علي تذاكر لحضور المباراة.

ونشرت "المصري" صورة شهيرة للفنان محمد عبدالرحمن نجم مسرح

مصر وعلقت عليها بطريقة ساخرة، فقالت : "انا برضو زي المنتخب واحدة مش باقية على الدنيا ولو ماحدش جابلي تذكرة لماتش بكره مش هيحصل كويس....اديني قلت اهو وجمعتكم مباركه برضونا برضو ذي المنتخبواحده مش باقيه علي الدنيا ولو ماحدش جابلي تذكره لماتش بكره مش هيحصل كويس....اديني قلت اهو وجمعتكم مباركه برضو".

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وقد اتخذ كلامها هذة المرة طابع كوميدي حتي تقلل من حدة غضب الجمهور عليها بعد تصريحاتها الاخيرة التي اعلنت فيها عن نيتها بخلع ملابسها والظهور بالمايوه فقط امام الاستاد حتي تحصل علي تذاكر وتتمكن من حضور المباراة.