شاركت أميرة أبو عوف، زوجة الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي غادر عالمنا قبل أيام قليلة بعد صراع مع المرض، متابعي حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بصورة تجمعها به.
وظهرت أميرة وهي تلتقط الصورة
يذكر أن عزاء الفنان عزت أبو عوف، أقيم مساء
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاته... زوجة عزت أبوعوف تكتب رسالة مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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