بعد وفاته... زوجة عزت أبوعوف تكتب رسالة مؤثرة

شاركت أميرة أبو عوف، زوجة الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي غادر عالمنا قبل أيام قليلة بعد صراع مع المرض، متابعي حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بصورة تجمعها به.

وظهرت أميرة وهي تلتقط الصورة

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على طريقة السيلفي، بينما يقبل رأسها عزت، وعلقت "حب العمر كله، الزوج والأب والصديق، عشرة 25 سنة".

يذكر أن عزاء الفنان عزت أبو عوف، أقيم مساء

يوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم "عادل إمام، سمير غانم، تامر حسني، أنغام، أنوشكا، ماجدة زكي، نبيلة عبيد، فاروق الفيشاوي، حسين فهمي، أحمد زاهر، مصطفى فهمي، لبلبة، بوسي، منة شلبي، مي نور الشريف".