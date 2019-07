شاهد.. أحدث ظهور لمحمد مهران وزوجته من شهر العسل

محمد مهران كتب -عبدالله الصاوى : نشر الفنان محمد مهران صور له و زوجته و هو يقضى شهر العسل و علق على الصور قائلا:

"الآن فهمت فائدة السفر مباشرة بعد الزواج .. إنه بمثابة اختبار صغير لما ستواجهه في حياتك معًا .. لديك فقط بعضكما البعض. الزواج هو الاستثمار الوحيد الذي يجب أن نهتم به في حياتنا". في حياتنا".

married is the most important investment that we should care for in our lives.

