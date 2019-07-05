- 1/2
- 2/2
نشر الفنان محمد مهران صور له و زوجته و هو يقضى شهر العسل و علق على الصور قائلا:
في حياتنا".
"الآن فهمت فائدة السفر مباشرة بعد الزواج .. إنه بمثابة اختبار صغير لما ستواجهه في حياتك معًا .. لديك فقط بعضكما البعض. الزواج هو الاستثمار الوحيد الذي يجب أن نهتم به
A post shared by Mohamed Mahran (@mahranofficial) on Jul 5, 2019 at 5:57am PDT
و يذكر ان اخر ما قدمه النجم محمد مهران هو مسلسل "زودياك" الذى تم طرحه فى الموسم الرمضانى السابق سيناريو محمد حربى إخراج محمود كامل بطولة هند عبد الحليم ، خالد أنور ، مي الغيطي ،أسماء أبو اليزيد ، محمد مهران ، مايان السيد ، تامر نبيل
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور لمحمد مهران وزوجته من شهر العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.