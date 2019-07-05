شيرين عبد الوهاب حامل بشهرها الرابع ومصدر مقرّب منها يصادق على معلومات بتجــــرد

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن كنا قد كشفنا عن حمل النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بطفلها الأوّل من زوجها الفنان حسام حبيب وذلك تحديدًا خلال الأسبوع من شهر أيار/مايو الماضي، خرج مصدر مقرّب من صاحبة “نسّاي” ليؤكد على صحّة الموضوع.

وأشار المصدر كما سبق وذكرنا، إلى أن شيرين عبد الوهاب علمت بحملها قبل شهر رمضان بأيام، لكنها لم تعلن عن الأمر حتى اللّحظة. وتتواجد شيرين في الفترة الراهنة مع زوجها وابنتيها “مريم وهنا” في مصر.

وقدّمت شيرين عبد الوهاب خلال شهر رمضان الحالي شارة مسلسل “خمسة ونص” بعنوان “يا بتفكر يا بتحس” حيث غنّت من خلالها باللهجة اللبنانية لأوّل مرّة في مسيرتها الفنية.

تجدر الإشارة إلى أن شيرين عبد الوهاب طرحت في موسم الصيف الماضي ألبوم “نساي” وأطلقت منه عملين مصورين “نساي” و”حبّه جنة”.

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الخبر الذي كنا قد نشرناه في شهر أيار/مايو الماضي: