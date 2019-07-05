بطلة جديدة تنضم لفيلم “لص بغداد” مع محمد إمام.. من هي؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن النجم محمد إمام ، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، انضمام نجمة جديدة، لفريق عمل فيلمه الجديد “لص بغداد”، الذي يصوره خلال الفترة الحالية.

وشوق محمد إمام جمهوره ومحبيه، مكتفيا بنشر صوره تجمعه ببطلة العمل ياسمين رئيس، لكنه لم يكشف هوية البطلة الجديدة، واكتفى بالتعليق قائلا: “النهاردة انضمت لفيلم لص بغداد بطلة تانية مفاجأة.. نجمة منورة في جيلنا.. متألقة الفترة دي.. في دور جديد عليها.. تفتكروا مين؟!”.

فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، بالإضافة إلى عدد آخر من الممثلين، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، إنتاج سينرجى فيلمز.

وشارك النجم محمد إمام في الرمضاني الماضي بمسلسل “هوجان”، وشارك في بطولته: كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، وصلاح عبد الله، وعدد من نجوم الكوميديا، من إنتاج تامر مرسي، تأليف محمد صلاح العزب، من إخراج شيرين عادل.