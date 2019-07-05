ماغي بوغصن غاية في الجمال والاناقة في احدث اطلالاتها

Jul 05, 2019
شعور الدهشة الذي يعتري متابعي النجمة ماغي بوغصن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصًا موقع انستغرام، لا يوصف، فدائما تسحر ماغي جمهورها ومتابعيها بصورها التي تطل خلالها بأبهى حلّة فتبدو غاية في الجمال والاناقة.
هذه الممثلة المحبوبة والجميلة قلبًا وقالبًا، تختار أجمل الازياء التي تتلاءم مع طبيعة كل مناسبة تشارك فيها، وتصبح حديث الصحافة ومواقع الموضة والجمال بأناقتها وروعة اطلالتها.
ومؤخرا، نشرت ابوغصن فيديو ومجموعة من الصور، على حسابها عبر موقع انستغرام، حيث ارتدت فستانا طويلا ذات اللون البرتقالي، حمل توقيع المصمم المبدع انطوان قارح، كما تزيّنت بتسريحة شعر بلمسات خبير الشعر ميشال ليون.
اطلالة ماغي الملفتة والمبهرة لاقت تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل بعد نشرها الصور، حيث راحت تعليقات المتابعين تنهال واحدة تلو الاخرى، من قبل جمهور ومحبي ماغي بالاضافة الى عدد من زملاء ماغي في الوسط الفني والاعلامي.
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