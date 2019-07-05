رامي مالك يرفض دور ارهابي عربي

Jul 05, 2019
رفض الممثل الأميركي، من اصول مصرية، رامي مالك، أن يجسد دور إرهابي يتحدث اللغة العربية في فيلم “جيمس بوند” المقبل.
واكد “مالك” إلى أنه أصر على الحصول على تأكيدات من المخرج الأميركي كاري فوكوناغا، أن الشخصية التي سوف يؤديها في الفيلم لن تكون شخصية “ارهابي عربي”.
ويجسد “مالك” في الفيلم دور الشرير، وشدد أن دوره رائع، وهو متحمس للغاية لأدائه. ولفت أنه تحدث مع المخرج في الدور وقال له لا يمكننا أن نربط الشخصية بأي عمل إرهابي يعكس أيديولوجية أو ديانة. هذا أمر لا أحبه. لذلك قلت إذا كنت اخترتني لهذا السبب، فأنا منسحب.
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