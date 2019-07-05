هيفاء وهبي ترتدي ساعة يد ذهبية في الحذاء

أثارت الفنانة هيفاء وهبي ضجةً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعدما انتعلت حذاءً عليه ساعة يد ذهبية، في أحدث ظهور لها مع أصدقائها عبر تطبيق "سنابشات".

ولكن فرحة الفنانة اللبنانية لم تكتمل بالحذاء المميّز، إذ عادت ونشرت صورة للحذاء وقد كُسر جزء من نعله، فكتبت "راح كعبه للشوز. انبسطوا".

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