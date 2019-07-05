شكرا لقرائتكم خبر عن أمانى كمال تلتحق بفريق عمل مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة أمانى كمال بأسرة مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، من بطولة إياد نصار، والمقرر أن ينطلق تصوير الأسبوع المقبل، إنتاج شركة سينرجى حيث تجسد من دور مهم ومحورى خلال أحداث المسلسل.



أمانى كمال مع مؤلفى العمل ايمن سليم ونهى سعيد أمانى كمال مع مؤلفى العمل ايمن سليم ونهى سعيد

المسلسل من إنتاج شركة "سينرجى" ويشارك فيه بطولته كل من إياد نصار، وداليا مصطفى، وإنجى المقدم، ومى سليم، وإدوارد وآخرون من النجوم، وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

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وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الطويلة 45 حلقة، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال شهر يوليو المقبل، حيث جار اختيار باقي أبطال العمل والوقوف على الخطوط الرئيسية استعدادا للتصوير .



امانى كمال

يشار إلى أن أماني كمال شاركت فى موسم رمضان الماضي في مسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة، وشارك بجانبه الفنان أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، غنوة محمود، تأليف باهر دويدار، إنتاج سينرجي للمنتج الكبير تامر مرسى، إخراج بيتر ميمى.