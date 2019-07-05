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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم مطربا لأول مرة مع أحمد شيبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد حاتم عن أغنية يشارك فى غنائها مع المطرب الشعبي أحمد شيبة بعنوان "هشك بشك" من كلماته وألحان محمد علي، وتوزيع أسامة عبد الهادي، ومن المقرر طرحها قريبًا.
يشار إلى أن أحمد حاتم يقوم حالياً بقراءة العديد من السيناريوهات والتفاضل بينهما وحتى الأن لم يستقر على عمل نهائى، كما أنه يحضر لأكثر من مشروع فنى الفترة المقبلة.
شارك أحمد حاتم فى الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل "حكايتي"، بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، نهال عنبر، أحمد بدير، مها أبو عوف، سارة نخلة، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد الناصر، هنادي مهنا، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.
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