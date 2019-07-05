شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. راشد الماجد يتألق فى حفل كامل العدد بالسعودية فى "موسم جدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا نجم الأغنية السعودية الفنان راشد الماجد مساء أمس الخميس، حفلا غنائيا داخل "الصالة المغطاة" بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن "حفلات موسم جدة"، التي تقدمها "الهيئة العامة للترفيه"، وهو الحفل الذى نفذت فيه التذاكر قبل أيام من موعده.

وقدم راشد الماجد خلال الحفل ثلاثين أغنية تميزت بالاختيار الدقيق والموزون على فقرتين تخللتهما استراحة قصيرة، ومن بين هذه الأغاني: "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل، ماجاني النوم، عيد النظر، أبشر، المسافر، لربما، شرطان الذهب، أنا الأبيض إذا غيري تلون، اسقني حب، قم قم" وغيرها.

كما قدم "أبوطلال" اغنيتين وطنيتين هما "عاش سلمان"، وبالانجليزية "كلنا محمد بن سلمان" واصفا الأخيرة برسالة من الشعب السعودي لولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود.



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