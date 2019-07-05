شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "3 أيام فى الساحل" أول عرض مسرحى فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاقى عرض مسرحية النجم محمد هنيدى "3 أيام فى الساحل"، تفاعلاً كبيراً من الجمهور السعودى الذى احتشدت لمتابعة العرض ضمن فعاليات موسم جدة على المسرح العربى.

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وتعد مسرحية النجم الكوميدى هنيدى أول عرض مسرحى كوميدى فى جدة، حيث قدم التحية للحضور قائلاً :"لنا الشرف أن نقوم بأول عرض مسرحي لنا في جدة، ونتمنى المزيد من التألق للمملكة العربية السعودية".

وشارك في بطولة المسرحية التي أخرجها ​مجدي الهواري​ وألفها حاتم حسين كل من الممثلين محمد هنيدي، و​بيومي فؤاد​، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومها أبوعوف، ومحمد محمود، وندى موسى، وسامية الطرابلسي