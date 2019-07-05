فيديو.. "3 أيام فى الساحل" أول عرض مسرحى فى جدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاقى عرض مسرحية النجم محمد هنيدى "3 أيام فى الساحل"، تفاعلاً كبيراً من الجمهور السعودى الذى احتشدت لمتابعة العرض ضمن فعاليات موسم جدة على المسرح العربى.
وتعد مسرحية النجم الكوميدى هنيدى أول عرض مسرحى كوميدى فى جدة، حيث قدم التحية للحضور قائلاً :"لنا الشرف أن نقوم بأول عرض مسرحي لنا في جدة، ونتمنى المزيد من التألق للمملكة العربية السعودية".
وشارك في بطولة المسرحية التي أخرجها مجدي الهواري وألفها حاتم حسين كل من الممثلين محمد هنيدي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومها أبوعوف، ومحمد محمود، وندى موسى، وسامية الطرابلسي
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