شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة صابر الرباعى تهنئه بألبومه الجديد.. شاهد ماذا قالت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت زوجة الفنان التونسي ​صابر الرباعي​، إخلاص زوجها على طرح ألبومه الجديد على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، ونشرت صورة بوستر الألبوم، وعلقت عليها قائلة: "مبروك يا عمري الألبوم الجديد.. مثل العادة متميز كلمة ولحنا وطبعا أداء.. برافو حبيبي".





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يشار إلى أن الرباعي طرح ألبومه الجديد عبر "يوتيوب"، الذى يضم 10 أغاني بلهجات مختلفة، "باي باي"، "كتاب المجروحين"، "عمري الجديد"، "عسى يومي"، "غشاش"، "ليلة من العمر"، "طول حياتي"، "مغيار"، "تذكروني"، "أين أذهب".

كما طرح الرباعي فيديو كليب "باي باي"، من كلمات وألحان سليم عبد الله، وتوزيع سامي المعتوقي، والكليب من إخراج وليد ناصيف.