صور| بكلمات رومانسية.. زوجة صابر الرباعي تهنئه بالألبوم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأت إخلاص الرباعي، زوجها المطرب التونسي صابر الرباعي، بمناسبة طرحه ألبومه الجديد "صابر 2019".

وكتبت تعليقا على بوستر الألبوم، الذي نشرته عبر حسابها على إنستجرام: "مبروك يا عمري الألبوم الجديد، مثل العادة متميز كلمة ولحنا وطبعا أداءً، برافو حبيبي".

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طرحت شركة روتانا ألبوم الفنان صابر الرباعي، باسم "صابر 2019"، عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، بعد طرح الألبوم عبر تطبيق "ديزر".

وسبق لـ"روتانا" أن طرحت أغنية كتاب المجروحين عبر تطبيق ديزر، كما طرحت أغنية "باي باي" على قناتها عبر "يوتيوب"، قبل طرح الألبوم كاملا.

وطرحت القناة فيديو كليب أغنية "باي باي" تزامنا مع طرح الألبوم.