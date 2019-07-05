بفستان أحمر ونظارة طبية.. مي عز الدين أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت مي في الصور بإطلالة أنيقة، وارتدت فستانا أحمر ونظارة طبية، ولاقت الصور إعجاب جمهورها.

يذكر أن مي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مي عز الدين، حجاج عبدالعظيم، بوسى، محمد أنور، سامي مغاوري، أمير المصري، حسام داغر، إيمان السيد، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجي.

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