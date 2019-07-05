محمد إمام يعلن انضمام بطلة ثانية لفيلم "لص بغداد": مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: أعلن الفنان محمد عادل إمام، عن انضمام بطلة ثانية لفيلمه الجديد "لص بغداد". ونشر إمام، صورة جمعته بالفنانة ياسمين رئيس عبر حسابه علي"انستجرام" من كواليس التصوير، معلقًا: "النهاردة.. انضمت لفيلم لص بغداد، بطلة ثانية مفاجأة، نجمة منورة في جيلنا.. متألقة الفترة دي.. في دور جديد عليها ". فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد عادل إمام وفتحي عبدالوهاب وياسمين رئيس وبيومي فؤاد وأحمد العوضي وضيوف شرف أحمد رزق وصلاح عبدالله، وإنتاج سينرجي وإخراج أحمد خالد موسى.

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