خاص| انطلاق تصوير "حواديت الشانزليزيه" الاثنين المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يبدأ المخرج مرقس عادل، يوم الاثنين المُقبل تصوير أولى مشاهد مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني على القنوات الفضائية.
وقالت مؤلفة العمل نهى سعيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المشاهد الأولى سيتم تصويرها في شارع عماد الدين بمدينة الإنتاج الإعلامي، لافتة إلى أن المخرج أجرى مؤخرًا معاينات لعدد من الأماكن التي سيقوم بتصوير المشاهد الخارجية فيها، من بينها مواقع في محافظة الإسكندرية.
"حواديت الشانزليزيه" تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، إخراج مرقس عادل، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، إنتاج شركة سينرجي.
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