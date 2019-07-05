محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شاركت أميرة أبو عوف، زوجة الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي غادر عالمنا قبل أيام قليلة بعد صراع مع المرض، متابعي حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بصورة تجمعها به.
وظهرت أميرة وهي تلتقط الصورة على طريقة السيلفي، بينما يقبل رأسها عزت، وعلقت "حب العمر كله، الزوج والأب والصديق، عشرة 25 سنة".
جدير بالذكر أن عزاء الفنان عزت أبو عوف، أقيم مساء يوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم "عادل إمام، سمير غانم، تامر حسني، أنغام، أنوشكا، ماجدة زكي، نبيلة عبيد، فاروق الفيشاوي، حسين فهمي، أحمد زاهر، مصطفى فهمي، لبلبة، بوسي، منة شلبي، مي نور الشريف".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق بعد وفاته.. هذا ما كتبته زوجة عزت أبوعوف على "فيسبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.