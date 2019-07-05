بكلمات رومانسية.. هنا الزاهد تعلق على صورة تجمعها بأحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعها بخطيبها الفنان أحمد فهمي. وجاء تعليق هنا على الصورة بكلمات رومانسية "في يوم من الأيام، ستلتقي بشخص سيسير تجاهك ميلًا إضافيًا ليضع ابتسامة على وجهك، شخص أعماله تطابق كلماته، شخص سوف يذكرك بقيمتك وسيعتني بك، شخص يفهم مشاعرك وصمتك، شخص سوف يكون شاكر لوجودك دائمًا، شخص لن يغادرك، يرى عيوبك ولكن لا يزال يحبك". جدير بالذكر أن هنا وأحمد شاركا في رمضان 2019 ببطولة مسلسل "الواد سيد الشحات".

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