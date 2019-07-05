محمد عساف في عيد استقلال الجزائر: "الله يحمي هالبلد الغالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص الفنان الفلسطيني محمد عساف، على تهنئة الشعب الجزائري بعيد الاستقلال الـ57، والذي يحتفلون به في مثل هذا اليوم من كل عام 5 يوليو.

ونشر عساف عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة العلم الجزائري بجواره وردة حمراء، معلقًا "الله يحميكم أهلنا وأحبتنا في الجزائر الباهية ويحمي هالبلد الغالي، كل عام وأنتم بأمان وسلامة وينعاد عليكم بمناسبة استقلالكم الـ57 بكل الخير.. نحبكم ياسر بزّاف".

جدير بالذكر أن محمد عساف أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين بدولة المغرب.