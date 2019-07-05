محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
حرص الفنان الفلسطيني محمد عساف، على تهنئة الشعب الجزائري بعيد الاستقلال الـ57، والذي يحتفلون به في مثل هذا اليوم من كل عام 5 يوليو.
ونشر عساف عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة العلم الجزائري بجواره وردة حمراء، معلقًا "الله يحميكم أهلنا وأحبتنا في الجزائر الباهية ويحمي هالبلد الغالي، كل عام وأنتم بأمان وسلامة وينعاد عليكم بمناسبة استقلالكم الـ57 بكل الخير.. نحبكم ياسر بزّاف".
جدير بالذكر أن محمد عساف أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين بدولة المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عساف في عيد استقلال الجزائر: "الله يحمي هالبلد الغالي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.