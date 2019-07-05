محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
تحتفل الفنانة نشوى مصطفى، مساء اليوم الجمعة 5 يوليو، بحفل زفاف نجلها عبدالرحمن، المقرر إقامته في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.
ونشر المخرج أشرف فايق، صورة لنشوى عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقًا "النهاردة بالليل في فندق هيلتون المطار.. هيتجوز عبدالرحمن بك محمود ابن أختي وصديقتي وعشرة عمري الجميلة نشوى هانم مصطفى".
وأضاف: "أم العريس اللي هيا نشوى هانم مصطفى متكحولة ومشغولة ومكسوفة تكلم الناس والاحباب واحد واحد وواحدة وواحدة وترجتني أعمل كده، يلا ياريت نشوفكم النهاردة مستنيكم جميعا، والحاضر يعلم الغايب".
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. نشوى مصطفى تحتفل بزفاف نجلها بأحد فنادق القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.