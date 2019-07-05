لأول مرة "سوبر جونيور" في السعودية.. 12 يوليو

وضعت المملكة العربية السعودية، خطة لتصبح ضمن أكثر 10 دول تقدم الترفيه على مستوى العالم، وفي سبيل ذلك أقامت عدد من الحفلات الغنائية تضم نجوم عالميين.



وفي هذا الإطار أعلنت هيئة الترفيه بالمملكة تحت رئاسة المستشار تركي آل الشيخ، عن حفل الفرقة الموسيقية الكورية الجنوبية "سوبر جونيور" في أول عرض لفرقة غنائية ومغنّ من كوريا الجنوبية هناك، في الساعة 7:00 بعد ظهر يوم 12 يوليو الجاري(بالتوقيت السعودي) في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة السعودية وذلك في إطار جولتها العالمية "سوبر شو 7 إس".



وفي اليوم التالي، ستقدم الفرقتان الفرعيتان "سوبر جونيور D&E" و"سوبر جونيور K.R.Y"، حفلا خاصا في موسم جدة، بحسب مانقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

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