فن ومشاهير

تراند اليوم : نجم منتخب مصر يغازل فستان رانيا يوسف "الأحمر".. والفنانة ترد بـ"بلوك"

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تلقت الفنانة ، انتقادات واسعة، على صورتها التي نشرتها على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" والتى أثارت أزمة كبيرة، حيث ارتدت فستانا قصيرا أحمر اللون. 

وعلق إبراهيم سعيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر سابقًا على الصورة عبر حسابه على موقع "تويتر" بـ "كومنت صامت".

وردت رانيا يوسف بلهجة صارمة قائلة: "بلوك"، ليمازحها إبراهيم سعيد قائلا: "بهزر والله وبعاكس في نفس ذات الوقت.. الجمال حلو برضه، وبحب الثقة في النفس".

وكانت رانيا يوسف نشرت صورة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ترتدي فيها فستانا قصيرا أحمر اللون، وعلقت عليها قائلة: "أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع مليئة بالحب والضحك"، لتتسبب الصورة في حالة من الجدل، ما جعل متابعيها يعلقون على بطانة الفستان مجددا.

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