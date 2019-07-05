فيديو.. معتصم النهار وزوجته في مركز تجميل في بيروت

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يوليو 2019 06:41 مساءً - يبدو أن الممثل السوري معتصم النهار الذي يحظى بشهرة واسعة في العالم العربي في العامين الماضيين بعد عدة أدوار بطولة كان آخرها مسلسل خمسة ونص الذي عرض في شهر رمضان المبارك، يهمه أيضاً الاهتمام بمظهره والحفاظ على وسامته التي لعبت دوراً مكملاً في نجوميته . وقد لبى معتصم النهار دعوة أحد مراكز التجميل والعناية بالبشرة في بيروت حيث خضع لجلسة عناية بالبشرة برفقة زوجته لين وابنتهما ساندرا التي شوهدت في المركز تجول حول والدها أثناء الجلسة وتداعبه.

معتصم النهار في لقاء عائلي حول الحب والزواج



أما الزوجة لين فهي أيضا تحب الاهتمام ببشرتها وخضعت في الوقت نفسه لجلسة عناية بالبشرة. وبدا الزوجا ن سعيدان بالنتائج وهما يشكلان معاً ثنائياً جميلاً حيث تواكب لين خطوات نجاح زوجها وتسلقه سلم الشهرة والنجومية. وكانت لين قد صرحت سابقاً لمجلة "الخليج 365" قائلة: "أنا لا أغار عليه وأثق به ثقة عمياء رغم كثرة المعجبات ". وهي تكون سعيدة عندما يكون محاطاً بالمعجبين والمعجبات وتصفه قائلة :"هو شخص مهذب ومحترم ويخاف على بيته وعائلته وسمعته".

زوجة معتصم النهار وابنته في صور عائلية وحصرية..ماذا قالت عنه؟