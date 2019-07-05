شاهد: نوال الزغبي … وائل كفوري “بيعجب كل النسوان”.. ما القصّة؟

أبدت النجمة اللبنانيّة، نوال الزغبي، إعجابها بمواطنها النجم، وائل كفوري، حيث أطلقت تصريحًا في مقابلة تلفزيونيّة لها، ربما يُثير الجدل في قادم الأيام، حيث قالت: “وائل يُعجب كل النسوان”. ووصفت نوال الزغبي، وائل كفوري، بأنّه شخص مرح ومهضوم، وهي تحبه كثيرًا، وحسمت الجدل، بشأن تصريحها الذي انتشر مؤخرًا بشأن طلبها الزّواج منه، موضحًة، أنّه صديقها. وأكّدت النجمة اللبنانيّة، أنّها لا تقصد إثارة الجدل، من وراء أيّ تصريح تُدلي به، مدافعًة عن نفسها، بأنّ تصريحاتها أصبحت صريحة، طالما لا تؤذي أحدًا.

وأشارت، إلى أنّ وائل كفوري، دائمًا ما يتحدّث معها في أمور كثيرة، موضحًة، أنّه على على تصريح طلبها الزّواج منه، فقال لها: متى؟ فقالت له قريبًا. ودافعت نوال، عن نفسها، بسبب هذا التصريح، الذي صادف إعلان وائل كفوري، طلاقه من زوجته، أنجيلا بشارة، قائلة: “إذا بالصين بتعلا أنا بتحمل الطراطيش”. وكان النجم اللبنانيّ، وائل كفوري، قد حرص على الاحتفال مع مواطنته، نوال الزغبي، بعيد ميلادها، قبل أيام، وسط حضور مجموعة من أصدقائها المقرّبين، منهم نيشان، وريما نجيم. وشارك الإعلاميّ اللبنانيّ، نيشان، متابعيه عبر “تويتر”، مقطع فيديو من الاحتفال، بعيد ميلاد نوال الزغبي، والذي تواجد فيه المطرب، وائل كفوري، وعلّق قائلًا: “نحتفل بعيد ميلاد حبيبة القلب نوال”.