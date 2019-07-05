فتاة إيرانية تقاضي هيفاء وهبي .. لسبب غريب

رفعت فتاة إيرانية دعوى قضائية على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بسبب وجهها. ووفقاً لسومرية نيوز، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن شابة إيرانية رفعت دعوى في المحكمة الجنائية بطهران ضد هيفاء وهبي، مبررة ذلك بقولها: “الفنانة تنشر صورا لها على مواقع التواصل، وبسبب الشبه بيني وبينها تعرضت لاعتداءات وطرد من محيط العائلة والأقارب والأصدقاء الذين خيل لهم أني خلعت الحجاب”.

وأكدت الفتاة للقاضي: “قبل فترة، كنت خارج المنزل، تعرضت لحادث خطف من عدة شبان، فقدت وعيي حينها، واعتدى الشبان علي، ظننتها واقعة تحدث لكن بعد مدة رأيت صوراً لفتاة غير محجبة تشبهني منشورة في الإنترنت”. واتهمت الفتاة عددا من الشباب بالاعتداء عليها جنسيا، ما أدى بالقاضي لإحالة ملفها للطب الشرعي