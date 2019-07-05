أحيا الفنان راشد الماجد مساء أمس الخميس حفلا غنائيا فى الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن حفلات موسم “جدة” تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه. وأشعل راشد الماجد الحفل بأغنية “عاش سلمان” حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير ورددوا هتافات “عاش سلمان” طوال الأغنية.

وحظي الحفل بمشاركة المئات من المواطنين، فيما كانت نسبة كبيرة منهم من الفتيات، اللاتي حرصن على الحضور في أمسية غنائية رائعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تفاعل الجمهور مع راشد الماجد في حفل جدة .. وهتافات “عاش سلمان” تهز المكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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