الفنانة “أمل عباس” تصدم جمهورها بتفاصيل آخر تطورات حالتها الصحية !

بعد أن انتهت رحلة علاج الفنانة العراقية أمل عباس في الهند، وانتقالها إلى الكويت، كشفت الفنانة العراقية تطورات حالتها الصحية قائلة : “حالياً أرقد في مستشفى الطب الطبيعي بالكويت، وما زلت أتلقى العلاج حتى أتمكن من المشي مجدداً، وذلك بعد العملية التي أجريتها في الهند لتغيير الصمام، وعملية الظهر لإزالة كتلة دم في العمود الفقري أثرت على النخاع الشوكي وتسببت لي بالشلل بعد العملية مباشرة”.

وأضافت: “لا أستطيع المشي منذ ما يقارب 8 أشهر، وأتلقى العلاج الطبيعي بمستشفى الطب الطبيعي بالكويت منذ أربعة أشهر”. وأوضحت أن أطباء المستشفى في الكويت أكدوا لها انتهاء العلاج، لكنها لم تستطع المشي. كما ذكرت أن العديد من زملائها الفنانين يقومون بزيارتها، منهم هدى حسين، ومريم الصالح، ومحمد الحملي، وطارق العلي، ومصممة الأزياء الكويتية رجاء البدر، والفنانة ياسة، والصحافي مفرح الشمري.