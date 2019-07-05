فرقة رضا تحصد المركز الأول فى المهرجان الإفريقى الدولى للفلكلور

قام فارس المسرح الاستعراضي المخرج عادل عبده بزيارة الفنان الكبير محمود رضا اليوم الجمعة للاطمئنان علي صحته ومنحه درع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضيه بمصاحبة مدير مكتب رئيس البيت أحمد عبدالمنعم ومنسق عام الأنشطة الفنية إيهاب فاروق وخبير الفنون الشعبية حسني زهران مدير العلاقات العامة بفرقة رضا.

وكانت فرقة رضا للفنون الشعبية قد حصدت المركز الأول من المهرجان الإفريقي الدولي للفلكلور بدولة صربيا وقدمت بإدارة د. محمود صلاح عروضها فى إطار فعاليات المهرجان الذي شاركت به العديد من الفرق الفنية من كافة أنحاء العالم وقد حضر

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السفير المصري بصربيا د. عمرو جوالى وعدد كبير من السادة السياسيين والإعلاميين والصحفيين و قدمت فرقة رضا عدة حفلات ولفتت تابلوهاتها الفنية ورقصاتها الرائعة عشاق الفلكلور المصري وحصدت الفرقة المركز الأول من بين الفرق المشاركة فى المهرجان و قام السفير المصري ورئيس المهرجان بتكريمها.



جدير بالذكر أن المركز الإعلامي بقيادة شيرين شوكت وعضوية محمد صالح ، إنجي حسين ، إبراهيم أبورية ، عربي أبوسنة قد تابع العديد من نجاحات فرقة

رضا بعد ضخ الدماء الجديدة إليها وتفعيل دور الأوركسترا الحية ومشاركتها مؤخرا بجمهورية ألبانيا في أوائل شهر يونيو، وتعد الفرقة من أعرق فرق الفنون الشعبية في مصر والوطن العربي بل والعالم، والتي أسسها النجم الكبير محمود رضا، واستطاعت الفرقة برقصاتها التي استوحتها من الريف والبدو والسواحل في أن تنقل البيئة المصرية إلى العالمية.

ويحرص دائما المخرج الكبير عادل عبده رئيس الإدارة المركزية علي تفعيل دور القوي الناعمة وبث الحياة والأمل في الفرق التي تحظي بدعم و حرص أ.د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لخروج البيت الفني للفنون الشعبية وكافة فرقة بالشكل اللائق إيماناً منها بدورها كقوي ناعمة ويعد دعم الوزيره هو الدافع الأساسي للنجاحات التي تتحق علي أرض الواقع.