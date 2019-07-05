فرقة رضا تحصد المركز الأول فى المهرجان الإفريقى الدولى للفلكلور

قام فارس المسرح الاستعراضي المخرج عادل عبده بزيارة الفنان الكبير محمود رضا اليوم الجمعة للاطمئنان علي صحته ومنحه درع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضيه بمصاحبة مدير مكتب رئيس البيت أحمد عبدالمنعم ومنسق عام الأنشطة الفنية إيهاب فاروق وخبير الفنون الشعبية حسني زهران مدير العلاقات العامة بفرقة رضا.
وكانت فرقة رضا للفنون الشعبية قد حصدت المركز الأول من المهرجان الإفريقي الدولي للفلكلور بدولة صربيا وقدمت بإدارة د. محمود صلاح عروضها فى إطار فعاليات المهرجان الذي شاركت به العديد من الفرق الفنية من كافة أنحاء العالم وقد حضر
جدير بالذكر أن المركز الإعلامي بقيادة شيرين شوكت وعضوية محمد صالح ، إنجي حسين ، إبراهيم أبورية ، عربي أبوسنة قد تابع العديد من نجاحات فرقة
ويحرص دائما المخرج الكبير عادل عبده رئيس الإدارة المركزية علي تفعيل دور القوي الناعمة وبث الحياة والأمل في الفرق التي تحظي بدعم و حرص أ.د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لخروج البيت الفني للفنون الشعبية وكافة فرقة بالشكل اللائق إيماناً منها بدورها كقوي ناعمة ويعد دعم الوزيره هو الدافع الأساسي للنجاحات التي تتحق علي أرض الواقع.
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