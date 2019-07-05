أوس أوس يقضي إجازة الصيف

نشر الفنان محمد أسامة، أوس أوس صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام" صورة له و هو يقضى

أجازة الصيف و نالت إعجاب الجمهور

يذكر أن آخر ما قدمه الفنان محمد أسامة (أس أس) هو

مسلسل هوجان الذى تدور أحداثه حول تدور الأحداث حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة،، والمسلسل من تأليف محمد صلاح عزب، و إخراج شرين عادل .