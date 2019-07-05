شيرين رضا تُبهر متابعيها بصورة لها في المراهقة

نشرت الفنانة شرين رضا عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام" صورة لها و هى خلال مرحلة المراهقة، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها، وانبهارهم، حيث بدت ملامح شيرين رضا مقاربة لما هي عليه الآن.
يذكر أن أخر أعمال النجمة شرينرضا، فيلم تراب الماس الذى تدور أحداثه حول الشاب طه الذي يعيش حياة باهتة رتيبة، حيث يعمل كمندوب دعاية طبية في شركةٍ للأدوية.
يتمكن طه بلباقته الكبيرة ومظهره الجيد في أن يستميل أكبر الأطباء
في المنزل يعيش طه بصحبة أبيه القعيد، عندما تحدث جريمة قتل غامضة، يتداعى عالم طه بأكمله إلى الأبد.
ويبدأ هو في اكتشاف الكثير من الأسرار التي تدخل به إلى عالمٍ جديد قوامه الجريمة والفساد تأليف أحمد مراد إخراج مروان حامد بطولة اسر ياسين منة شلبى ماجد الكدوانى عزت العلايلى محمد ممدوح إياد نصار.
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