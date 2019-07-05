شاهد..محمد إمام يكشف عن بطلة جديدة تنافس ياسمين رئيس في "لص بغداد"

شارك الفنان محمد إمام جمهوره بصورة جديدة من كواليس "لص بغداد"، كشف من خلالها عن فنانة جديدة تشارك ياسمين رئيس فى بطولة فيلمه الجديد، و ذلك عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل

الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

و لم يكشف إمام على هوية البطلة الجديدة و ترك الأمر للجمهور فكتب عبر حسابه: " النهاردة انضمت لفيلم لص بغداد بطلة

Advertisements

تانية مفاجأة نجمة منورة في جيلنا متألقة الفترة دي في دور جديد عليها.. تفتكروا مين‼️".



يذكر أن اخر اعمال الفنان محمد إمام مسلسل "هوجان" الذى قام ببطولته كل من كريم محمود عبدالعزيز محمد أسامة صلاح عبدالله رياض الخولى ميرنا نورالدين هاجر احمد تأليف محمد صلاح العزب و إخراج شرين عادل.