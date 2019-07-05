أزمة نانسي فى المطار تحرك وزيرة الداخلية اللبنانية

أدت أزمة الفنانى نانسي عجرم فى المطار إلى تحرك وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن لمتابعة الأزمة، حيث انتظرت عجرم كثيراً في صالة الوصول وسط زحام شديد وعدم تنظيم لحركة المسافرين، ما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى في المطار.
وكتبت الفنانة اللبنانية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رسالة إلى وزير الداخلية اللبنانية قائلة : "حضرة الوزيرة ريا الحسن، الأم والمرأة الاستثنائية، بشكر اتصالك واستفسارك عن تفاصيل اللي صار بمطار بيروت".
وأضافت في تغريدة أخرى :" كل الاحترام لشخصك ورقيك واحترامك ، ما عندي شك إن متابعة موضوع مطار بيروت لتحسين الوضع رح يكون من أولوياتكن حفاظاً على السياحة اللبنانية ، وكل التقدير لسعيكن للاهتمام بالأم والطفل خلال السفر بشكل خاص، بلدنا بحاجة لوزراء أمثالك عندهم حب صادق لبلدهم".
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