كاريسما كابور تمنحنا دروس في الموضة الحقيقية.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لم تنجح كممثلة التسعينيات كاريسما كابور في الأفلام فحسب، بل حرصت أيضًا على إقناع الجمهور بحسها العصري الرائع. من الملابس غير الرسمية وحتى الملابس الرسمية والتقليدية إلى ملابس الحفلات التي ظهرت بها.

لطالما أكدت شقيقتها الجميلة والممثلة كارينا كابور خان، التي هي نفسها مصممة أزياء، أن كاريسما هي التي كانت دائمًا مصدر إلهام لها في كل ما يتعلق بالأزياء.

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علاوة على ذلك، إنها أم لطفلين رائعين، وما زالت قادرة على أن تبدو وكأنها في العشرينيات من عمرها، وتعيش منافسة قوية حقًا للفتيات اللائي بلغن العشرينيات من العمر حرفيًا، كما تعرف هذه المرأة جميع الاتجاهات التي تدور في عالم الموضة وتتابعها بكل جهد ببراعة لافتة.

في سياق مختلف، احتفلت كابور Karishma Kapoor بيوم ميلادها الـ45، وفيما تزال تقضي أوقات راحة و استجمام برفقة شقيقتها كارينا كابور Kareena Kapoor وزوجها سيف على خان Saif Ali Khan في لندن، تلقت الكثير من المعايدات في يوم ميلادها الذي وافق الـ25 من شهر يونيو.

ومن أبرز نجوم بوليوود: النجمة مادوري ديكسيت Madhuri Dixit قدمت معايدتها لكاريسما عبر تويتر مغردة بالقول: “كل عام وأنتي بخير كاريسما، ولا أنسى الرقصات التي قدمناها سويًا في أجواء من المرح والسعادة خلال فيلم Dil ThoPagal Hai، وأتمنى أن يكون يومك مميزًا مليئًا بالسعادة والفرح والحب”.