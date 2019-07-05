الموديل الهندية روهاني شارما قنبلة جديدة على إنستجرام.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

العارضة والممثلة الهندية روهاني شارما هي بالتأكيد قنبلة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، ودائما ما تستعد بخطف الأنظار بأسلوبها ومنحنياتها الدقيقة والجمال المذهل الذي يجعل يجعل من السهل عليها إغاظة وتشويق جمهور الانستجرام بصورها الساخنة.

بدأت الأنظار في الانجذاب إلى الموديل الهندية التي ولدت في 18 سبتمبر 1994، في وادي سولان في هيماشال براديش، والتي تحولت إلى العمل بالسينما مؤخرا روهاني شارما Ruhani Sharma، كقنبلة جديدة، بسبب صورها التي تشاركها من حين لآخر على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي Instagram.

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كانت روهاني قد اشتهرت في العام الماضي بفضل صورها، والتي دفعت بعض شركات الإنتاج الكبيرة لتضعها على قائمتها الساخنة في الأفلام الجديدة.

قدمت روحاني أول ظهور لها في التمثيل في فيلم تعاون تاميلي-تيلجو ثنائي اللغة بعنوان Kadaisi Bench Karthi في عام 2017، وفي علم 2018، واصلت ظهورها في فيلم آخر هو Chi La Sow.

بعدما اشتهرت من خلال أفلام السينما، اتجهت للعمل بالمسلسلات التلفزيونية نظرا لشهرتها في الهند، عملت روحاني أيضا في مسلسل تلفزيوني ومنذ ذلك الحين نمت شعبيتها فقط، فيما يلي بعض الصور للممثلة التي أصبحت بالفعل أكثر شهرة على الإنترنت.