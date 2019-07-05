زوجة شاروخان تغازله بحدث فني

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الهنود مهووسون بالمشاهير، وخاصة هؤلاء الذين دائما ما يظهرون على شاشات السينما أو عبر المسلسلات التلفزيونية، أو حتى من خلال منصات العرض على الإنترنت التي انتشرت مؤخرًا.

لكن لم تقتصر شهرة بوليوود على الهند فقط، لكن تمتد لتجاوز مساحات شاسعة في أمريكا، وأوروبا، وأستراليا، والخليج العربي، وأجزاء أخرى من آسيا كذلك، ويأتي أخبار أشهر هؤلاء وهو النجم شاروخان في المقدمة.

مصممة الديكور وسيدة الأعمال جوري خان قالت مؤخرا في تفاعل مع وسائل الإعلام بحفل إطلاق كتاب بعنوان Gravittus Ratna، إن زوجها النجم شاروخان أب وزوج عظيم

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وعند سؤالها عن الآثار الإيجابية والسلبية التي تواجهها في حياتها المهنية كونها زوجة سوبرستار بحجم شاروخان، قالت: “أعتقد أنه بسبب أنه هو (شاه روخ)، هناك الكثير من الإيجابيات. أنا فقط أنظر إلى الإيجابيات وأهمل السلبيات تمامًا.

وتابعت: “حتى لو كانت هناك بعض السلبيات، لا بد لي من إهمالها جانبًا والسبب بسيط للغاية، لأنه ساعدني في أثناء إطلاق Gauri Khan Designs، لذلك، إنه مهم للغاية بالنسبة لي، لقد فعل الكثير لعائلتنا، إنه أب وزوج عظيمان، ويجب أن أقول إن هناك إيجابيات فقط كوني زوجته”.

في وقت سابق، تبادل كل من شاروخان وزوجته، المعروفة لدى الأوساط الراقية في الهند، جوري خان Gauri Khan، صورًا مع ابنتهما الجميلة سوهانا من حفل تخرجها.