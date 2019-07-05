عشاق مايكل جاكسون يقاضون ضحيتين مزعومتين له

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قاضت مجموعة من المعجبين أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون يوم الخميس، وذلك للحصول على تعويضات من اثنين يزعمان أنهما ضحايا انتهاكات جنسية من جاكسون ”لتشويههما سمعته“ في الفيلم الوثائقي ”ليفينج نيفرلاند“ (الخروج من نيفرلاند) الذي أنتجته شبكة (إتش.بي.أو).

وكانت ثلاثة من نوادي المعجبين بجاكسون، قد رفعت دعوى قضائية ضد الرجلين في أورليان بشمال فرنسا، وقالت المحكمة إن الحكم سيصدر في الرابع من أكتوبر 2019.

واتهمت الجماعات الثلاث، وهي (مايكل جاكسون كوميونيتي) و(إم.جيه ستريت) و(أون ذا لاين) ويد روبسون وجيمس سيفتشاك بتشويه سمعة جاكسون في الفيلم الوثائقي الذي يتحدث عن مزاعم اعتداء المغني جنسيا على أطفال.

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وتسعى الجماعات إلى تعويضات رمزية قدرها يورو واحد (1.13 دولار) لكل منها، ورفعوا الدعوى القضائية في فرنسا لأن الحماية من التشهير بحسب القوانين الفرنسية تمتد إلى ما بعد الوفاة بعكس الأنظمة القضائية في بريطانيا والولايات المتحدة.

ويأتي هذا فيما لم يمثل روبسون وسيفتشاك أمام المحكمة ولم يعينا محامين لتمثيلهما.

ويقول الرجلان في الفيلم الوثائقي إن جاكسون صادقهما وتحرش بهما جنسيا حين كان عمر أحدهما سبع سنوات والآخر عشر سنوات في أوائل التسعينات.

وبرأت محكمة جاكسون في عام 2005 من تهم التحرش بصبي آخر، ونفت أسرته الاتهامات التي وردت في الفيلم الوثائقي.