منة فضالي توجه رسالة لريهام سعيد وتحذر مروجي الشائعات.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

وجهت الفنانة المصرية منة فضالي رسالة إلى الإعلامية ريهام سعيد من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

منة قالت في رسالة لها إنها تريد أن تتحدث عن ريهام سعيد رغم أنها لا تعرف طبيعة مرضها، ووصفتها بأنها إنسانة طيبة وجدعة وبـ 100 رجل، وأكدت لها أن الله يختبرها لأنه يحبها، وأنها ستتجاوز هذه الأزمة بإذن الله.

الفنانة المصرية أكملت رسالتها على «أنستجرام»، ووجهت رسالة إلى كل من ينشر الشائعات عن ريهام سعيد لأن ما يقال غير صحيح، ويضر بريهام ويسبب لأسرتها صدمة، وطالبت ناشري الشائعات بأن يتقوا الله وألا يتعاملوا مع الفنانين والمشاهير وكأنهم لا يشعرون لأنهم في الحقيقة حساسين جدا.

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وكانت الإعلامية ريهام سعيد كشفت عن مرضها من خلال رسالة عبر حسابها الخاص، وطالبت كل محبيها بأن يدعو لها بالشفاء العاجل، ويسامحوها.

وكشفت شقيقة الإعلامية المصرية، والتي تدعى «رانيا»، عن طبيعة مرض ريهام، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع «الفيس بوك»: «للناس اللي عاوزه توضيح، ريهام عندها ميكروب شديد في الأنف من الداخل والخوف انه يطلع علي العين و المخ».

وتتبع ريهام حاليا نظام علاجي بعد خضوعها لجراحة دقيقة، وقد تضطر للسفر إلى الخارج في حالة سوء حالتها الصحية.