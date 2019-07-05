مها أبو عوف تتجاوز أحزانها على وفاة شقيقها وتنقذ محمد هنيدي من ورطة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة المصرية مها أبو عوف تجاوز أحزانها على وفاة شقيقها الفنان عزت أبو عوف، واستئناف عملها.

فقد كانت مها أبو عوف متواجدة في المملكة العربية السعودية منذ أيام بسبب التحضير لعرض مسرحية “3 أيام في الساحل” بطولة الفنان محمد هنيدي، وجاءت إلى القاهرة 24 ساعة لحضور جنازة وعزاء شقيقها عزت أبو عوف.

الفنانة المصرية عادت إلى السعودية يوم الأربعاء 3 يوليو، حتى لا تضع فريق المسرحية في مأزق، والذي كان سيضطر لتأجيل العرض، رغم أنه أمر صعب جدا، حيث أن الجمهور السعودي حجز تذاكر العرض في الأربعة أيام بالكامل.

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موقف مها دفع الفنان محمد هنيدي وفريق عمل المسرحية لتوجيه شكر حار لها على إقدامها على هذه الخطوة، وقرارها باستئناف العمل، والذي كان بمثابة مفاجأة لفريق العمل رغم الظروف الصعبة التي تمر بها.

وكان الفنان المصري عزت أبو عوف، قد وافته المنية صباح الإثنين 1 يوليو، عن عمر يناهز الـ 71 عامًا، داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة.

والفنان الراحل كان قد تعرض لأزمة صحية في الشهور الأخير ونقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وذلك بسبب معاناته من أمراض الكبد والقلب، وكان قد خضع لجراحة قلب مفتوح قبل سنوات.