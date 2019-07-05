راغب علامة بين مصر وتونس – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: أنهى السوبر ستار راغب علامة جولته الأمريكيّة بنجاح كبير وبحفلات حضرتها حشود غفيرة من الجاليات العربيّة من مختلف أنحاء الولايات المتحدّة.

كانت البداية من ديترويت حيث إستمرّت الإحتفالات بعيد ميلاد راغب بمفاجأة جميلة حضّرلها له منظّمو حفله الأوّل، فكانت مناسبة سعيدة أخرى تشاركها السوبر ستار مع الجمهور الذي ملأ صالة الحفل، وتفاعل بشكل مميّز غناء ورقصاً وتصفيقاً ملأ أرجاء المكان.

وعلى هذا المنوال إستمرّ راغب علامة بجولته الأمريكيّة بحفلات مكتملة العدد، وبحضور الجماهير التي توافدت بشكل كثيف لإمضاء ليلة من العمر مع فنّانها المفضّل، وكلّ ذلك بطاقة وحماس كبيريْن لمشاهدة السوبر ستار يهزّ المسرح في كلّ مرّة.

وبينما كان يتنقّل بين الولايات والأماكن المختلفة إستفاد السوبر ستار من بعض الأيّام للراحة والإستجمام، وخصوصاً بعد رحلته إلى الباهاماس حيث أمضى الوقت على الشاطئ، وكذلك في مدينة نيويورك حيث تجوّل في طرقات المدينة التي لا تنام أبداً.

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وبعد عودته من الجولة الأمريكيّة التي تميّزت بحفلاتها المكتملة العدد، سافر راغب علامة إلى القاهرة لإحياء مناسبة خاصّة هناك، وسيستفيد من وجوده في مصر ليضع اللمسات النهائية على أغنية جديدة يحضّر لإصدارها في الفترة المقبلة، لينتقل بعد ذلك إلى تونس لإفتتاح مهرجان أم الزين الدولي في الخامس من الجاري.

وبعد إنتهائه من جولته وحفلاته يدخل راغب إلى الأستوديو مجدّداً ليتابع العمل على أعماله الغنائيّة الجديدة التي يحضّرها كمفاجأة لجمهوره، وسيعلن عنها تباعاً خلال الفترة المقبلة.