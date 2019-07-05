سما المصري تتهم شابة بالتحرّش بها.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: شبّهت الفنانة سما المصري شابة بالفنان حمدي الوزير الذي اشتهر بأدوار التحرش والإغتصاب في السينما المصرية، واتهمتها بالتحرّش بها.
وقد نشرت سما المصري صورة جديدة على حسابها على انستغرام التقطتها خلال حضورها إحدى المباريات في ملعب القاهرة، أظهرت مشجعة وهي تحدّق بها من الخلف.
وأرفقت سما المصري الصورة بتعليق كتبت فيه: “البنت اللي ورايا….. حتى البنات قلبت على حمدي الوزير متحرش السينما المصريه.. باهرج طبعا دي بنوته عسل وشربات تحياتي ليها”.
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