سجن المغنية شيما بتهمة ممارسة الدعارة

متابعة بتجــــــــــرد: حكمت محكمة جنح العجوزة في مصر بسجن المطربة شيما بطلة كليب “عندي ظروف” و11 فتاة أخرى بالحبس 3 سنوات بتهمة ممارسة وتسهيل الدعارة.

كذلك، فقد قرّرت المحكمة أيضاً سجن 9 شباب من المتهمين العاملين والمسؤولين في المقهى، حيث تمّ ضبط شيما والفتيات، مدة تتراوح بين سنة و 3 سنوات.

وقد لفتت المعلومات أيضاً الى أن النيابة العامة أحالت صاحب المقهى وشقيقه إلى المحكمة بتهمة الاتجار بالبشر، وإحضار المخدرات من الخارج وترويجها محلياً.