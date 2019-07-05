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متابعة بتجـــــــــرد: نشرت مجلة “Paris Match” الأسبوعية مقالاً تنفي من خلاله إجراء أي “تعديل” على صورة للرئيس السابق نيكولا ساركوزي وزوجته المغنية كارلا بروني.
وفي التفاصيل، ظهر ساركوزي وكارلا على غلاف المجلة لكنه بدا أطول ببضع سنتيمترات من زوجته مما أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المجلة في بيانٍ أصدرته على موقعها الالكتروني أن السبب وراء طول ساركوزي غير المعتاد هو أنه كان يقف على مكان أعلى من زوجته أمام عتبة منزلهما.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة لنيكولا ساركوزي وكارلا بروني تثير الجدل.. ما قصة الـ 10 سنتيمترات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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