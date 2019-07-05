رونالدو يستعرض سيارته الخارقة في شوارع بلاده – بالصور

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متابعة بتجــــــــــرد: استعرض اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو سيارته من طراز “مكلارين سينا” الفائقة والنادرة، والتي يبلغ سعرها مليون جنيه أسترليني في شوارع لشبونة البرتغالية، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية.
وحرص مهاجم يوفنتوس على التأكد من رؤيته كقائد للسيارة في شوارع العاصمة البرتغالية، وهو ينطلق بالسيارة الخارقة والتي تم تصميمها تكريمًا للسائق البرازيلي الشهير “أيرتون سينا” ولم ينتج منها سوى إنتاج محدود لا يتجاوز 500 سيارة.
وتستغرق سيارة ماكلارين سينا 2.8 ثانية فقط لتصل إلى سرعة 100 كم/ساعة من الثبات، وتتسارع حتى 340 كم /ساعة، ووفقًا للشركة المصنعة تعد مكلارين سينا أسرع سيارة مكلارين على الإطلاق في مضمار السباق.
الجدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أحد أكبر عشاق السيارات الرياضية الحديثة، ويملك أسطولًا كبيرًا من السيارات الفخمة والتي تتكلف الملايين.
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