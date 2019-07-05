ناعومي كامبل وهايدي كلوم في عرض فالينتينو

حضرت ناعومي كامبل وهايدي كلوم عرض ازياء دار فالينتينو ضمن اسبوع الموضة في باريس

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وقدم المصمم الإيطالي بيرباولو بيتشولي ازياءً تميزت بالالوان الجريئة من الأصفر إلى الزهري، الأزرق الفاتح والبنفسجي الذي ارتدته عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد التي خطفت الأنظار باطلالتها في العرض.

أيضاً لفت خبراء الموضة التصميمات التي مزجت بين أثواب مستوحاة من الكيمونو الياباني وزينت بتطريز وفيونكات ضخمة.

مفاجأة العرض ظهور عارضة الأزياء المخضرمة لورين هاتون البالغة من العمر 75 عامًا التي سرقت الأنظار بتألقها في ثوب أخضر وحذاء أصفر فاقع.