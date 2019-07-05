ميغان ماركل "تُعيد تدوير" إطلالة من 2018.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعادت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، ارتداء زيٍّ سابق أثناء ظهورها المفاجئ في بطولة ويمبلدون يوم الخميس، فقد اختارت إعادة تدوير سترة "بريا" نفسها التي كانت ترتديها في حفل الاستقبال الذي أُقيم لدورة ألعاب Invictus في سيدني خلال جولتها في أستراليا بأكتوبر 2018.

وبدت ميغان، 37 عامًا، أنيقة في جاكيت ثمين من الكتان الأبيض والمقلّم باللون من L’Agence، وكلف 510 جنيهات إسترلينية (637 دولارا).

وارتدت ماركل تحت الجاكيت بنطلون جينز أزرق ووضعت حول عنقها قلادة بحرف "A" كانت ترتديها كإشارة إلى ابنها آرشي البالغ من العمر شهرين، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدت ميغان كذلك خاتمًا في يدها اليسرى ونظارات شمسية دائرية وقبعة بيضاء بمبلغ 54 جنيهًا إسترلينيًا (67 دولارًا) من العلامة التجارية الراقية Madewell.

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ومن قبل، ارتدت ماركل نفس القبعة عندما حضرت مسابقة التنس في عامي 2016 و2018.

كما تم تصوير ميغان سابقًا وهي ترتدي قلادة "الأم" من الذهب عيار 18 قيراطًا عندما كانت حاملاً في شهرها السابع، ويعتقد الكثيرون أنه من الممكن أن تكون واحدة من هدايا الـ"بيبي شاور".

وظهرت ميغان بروح معنوية عالية، حيث تمّت رؤيتها وهي تُهلّل إلى جانب صديقاتها من جامعة نورث وسترن "جنيفيف هيلز وليندساي روث".