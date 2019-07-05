طاهرة تُطلِق فيديو كليب أغنيتها الديو

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""الخليج 365"" من بيروت: تعيش الفنانة المغربية طاهرة حالة نشاط فنية بعد مشاركتها بمسلسل "ولد الغلابة". حيث أطلقت فيديو كليب أغنية الديو مع محمود الشاعري "بالصدفة "باللهجة المغربية و الليبية، وتستعد حالياً للمشاركة في مهرجان "أصوات نسائية" بمدينة طنجة المغربية. فيما ستُحيي فعاليات رحلتي "شط بحر الهوا" مع كبار النجوم.

وبعد مشاركتها بدور الصعيدية "أزهار" كزوجة للفنان كريم عفيفي شقيق النجم أحمد السقا بمسلسل "ولد الغلابة"، عادت لتتفرغ لأعمالها وسهراتها الغنائية. منها مشاركتها بحفل ضخم في جزر البهامز الأميركية مع النجمين وليد توفيق وناصيف زيتون ضمن فعاليات رحلة "ستارز أون بورد" في الباهامز لعام 2019 للمنتج يوس حرب. والتي شهدت العديد من الحفلات للنجوم راغب علامة، نجوى كرم، ملحم زين، مايا دياب، نادر الأتات، نور الزين.

علماً أنها قدمت عدداً من أغانيها بينها "نسيتني"، "بلانك خاوي"، "الواد ده موز" و"عالماشي"، بالاضافة الى بعض الأغاني الطربية لوردة وأم كلثوم. كما ستشارك بإحياء فعاليات الجزء الثاني من "ستارز أون بورد" البحرية على متن واحدة من أكبر السفن العالمية المقرر انطلاقها بتاريخ 1 أغسطس وعلى متنها ثلاثة آلاف شخص من مختلف أنحاء العالم. وهي ستُبحر من برشلونة في إسبانيا وستزور مدينة "كان" الفرنسية، و"كالياري" في جزيرة سردينيا الإيطالية، إضافة إلى مدينة "بالما دي مايوركا" في جزيرة مايوركا الإسبانية. وسيُشارك في احياء الحفلات على متنها النجوم كاظم الساهر، شيرين عبد الوهاب، نجوى كرم، وليد توفيق، ملحم زين، مايا دياب، ناصيف زيتون، نادر الأتات، نور الزين وعازفة الكمان فانيسا.

الجدير بالذكر هو أن طاهرة شاركت في النسخة السابعة لبرنامج ستار أكاديمي على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال اللبنانية، بعد أن برزت موهبتها الغنائية في عامها السابع حيث بدأت بأداء الأغاني الطربية والكلاسكية. علماً أنها وقفت على خشبة مسرح الجامعة ومسارح الأندية الثقافية في مدينة وجدة، وتخصصت في غناء الموشحات والأناشيد الأندلسية.

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